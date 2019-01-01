لوشيسكو : الهلال خرج مرفوع الرأس وكأس العالم منحنا ثقة كبيرة

يستعد الزعيم الهلال بطل دوري أبطال آسيا لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي

أكد المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي على جاهزية فريقه لخوض مباراته المُقبلة أمام نادي مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الزعيم الهلال بطل دوري أبطال آسيا لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي غدًا السبت على ملعب خليفة الدولي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي المؤتمر الصحفي الخاصة بمباراة الفريقين قال لوشيسكو :"أظهرنا شخصية الفريق الحقيقة منذ بداية البطولة سواء أمام الترجي التونسي أو فلامنجو البرزايلي وأكدنا على أن أبطال آسيا فريق كبير ويمتلك لاعبين من طراز عالي".

وأضاف لوشيسكو ليؤكد على أن الزعيم يمتلك إمكانية فنية مميزة وأن الجميع أثنى على الأداء الفني الذي قدمه الفريق خلال البطولة حتى الآن وقبل المباراة المُقبلة.

المدرب الروماني أكمل : "الهلال يمر بفترة مميزة، وحققنا نتائج قوية ولعبنا مع فريق فائز ببطولة كوبا أمريكا والفريق الذي مثل البرازيل من قبل أكثر من مرة في كأس العالم للأندية، وفي بلد كبير مثل البرازيل تنتج لاعبين كبار".

وعن الفارق بين الكرة في آسيا عنها في أوروبا وأمريكا اللاتينية : "الموضوع يتعلق بالخبرة ومدى قوة الدوريات ويمكنني القول إننا خرجنا برؤوس مرفوعة وما فقدناه الشوط الثاني هو رده فعلنا وهي تفاصيل صغيرة في كرة القدم".

وواصل مدرب الهلال : "واجهنا مشاكل بدنية بعد مواجهة الترجي واحتجنا الى وقت للتعافي فلم يكن الجميع في كامل قوته، وفي مثل هذه المباريات لو غفلت للحظة فالمنافس يستغل الفرصة.

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وأكمل : "قدمنا أداءً فاق التوقعات ونستمد ثقة كبير لنكسب بطولات وأن نشارك في نسخة أخرى الموسم القادم والفوز ببطولة دوري أبطال آسيا منحنا الكثير من الثقة".

وفي نهاية تصريحاته قال لوشيسكو عن المنافس مونتيري : "لقد خاصوا مباراة قوية اما ليفربول ولكنني أعرف ان هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا وبالتأكيد ستكون مواجهة قوية، خاصة وإنهم يمتلكون لاعبين أصحاب سرعات ومهارات مميزة".