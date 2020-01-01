تقارير: لوشيسكو يرغب في ضم البرتغالي فيرينها من باوك اليوناني

هل ينجح الهلال في ضم البرتغالي فيرينها؟

أبدى الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، رغبته في ضم البرتغالي أديرينو فيرينها، جناح فريق باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الهلال برئاسة فهد بن نافل، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالتعاقد مع لاعبين محترفين مميزين.

وأشارت صحيفة "سبورت سيسليس" اليونانية إلى أن الهلال يهدف التعاقد مع البرتغالي أديرينو فيرينها، من أجل تدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اختيار فيرينها على وجه التحديد، جاء بطلب من المدرب الروماني لوشيسكو، الذي يمتلك علاقة قوية مع اللاعب.

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إدارة الهلال ترغب في تلبية طلب المدرب الروماني، الذي يرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في ظل العلاقة القوية بين الطرفين، التي ستلعب دورًا كبيرًا في إتمام الصفقة.

الصحيفة الرومانية أكدت على أن لوشيسكو سيكون الوسيط في الصفقة، وهو من سيقنع اللاعب البرتغالي على ارتداء قميص الهلال.

لوشيسكو قاد الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، والمركز الرابع في كأس العالم للأندية، بعد تقديم عروض قوية في المونديال.