لوشيسكو: إهدار عديد الفرص طبيعي واحتاج للوقت لبناء مشروعي مع الهلال

المدرب الروماني يصف تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بالمستحق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن وصول فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمر مستحق بعد الأداء الذي ظهر به في لقائي الذهاب والإياب بربع النهائي.

الزعيم وصل لنصف النهائي بعدما تغلب على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، بعدما كان قد انتهى الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.

وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "استحقينا التأهل إلى نصف النهائي، فقد تمكننا من العودة للقاء بعد تلقي هدف مبكر، وكنا نبحث عن تسجيل أكبر قدر من الأهداف حتى نؤمن المباراة".

وأضاف: "قد يرى البعض أن إهدار الفرص الكثيرة أمر سلبي، لكنني أرى أن هذا طبيعي في ظل وصولنا للمرمى كثيرًا، فهذا أمر إيجابي يعني أننا قادرين على صناعة الفرص الكثيرة".

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المدرب الروماني اختتم: "احتاج إلى مزيد من الوقت لبناء مشروعي مع الهلال، أعرف جيدًا مدى طموح الجماهير، والآن تركيزي فقط منصب على لقاء الاتحاد المقبل، ولا نفكر في السد حاليًا".

ومن المقرر أن يلتقي الزعيم بالعميد للمرة الثانية على التوالي في 21 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الزعيم يلاقي السد القطري في نصف النهائي، بعدما أقصى الأخير النصر السعودي بالأمس بالفوز أمامه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزعيمين في الأول من أكتوبر المقبل، على استاد جاسم بن حمد، بينما يُقام الإياب في 22 من الشهر نفسه.