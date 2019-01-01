لوس أنجلوس جلاكسي يصنع تمثالًا لبيكهام

تكريم خاص من لوس أنجلوس جلاكسي لبيكهام الذي لعب للفريق في 2007

قرر نادي لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي تكريم ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد، بالكشف عن تمثاله الشهر المقبل.

بيكهام لعب 122 مباراة بقميص جلاكسي لمدة 5 مواسم إلا أنّه خلال هذه الفترة رحل معارًا إلى ميلان.

وساهم بيكهام في فوز جلاكسي بالدوري الأمريكي مرتين في 2011 و2012 مما جعله أحد أساطير النادي.

ويعد نجم المنتخب الإنجليزي من أوائل اللاعبين الكبار الذين انضموا للدوري الأمريكي، إذ جاء بعده ستيفن جيرارد وتييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش وأندريا بيرلو وغيرهم.

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بيكهام لم يبتعد عن الدوري الأمريكي حتى بعد رحيله، إذ أنشأ نادي إنتر ميامي الذي سوف ينضم للبطولة في 2020.

كما قرر بيكهام الاستثمار في نادي سالفورد سيتي ليصبح جيل 1992 يمتلك حق الإدارة بوجود ريان جيجز وبول سكولز ونيكي بات وفيل وجاري نيفيل.