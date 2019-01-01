لوس أنجلوس جلاكسي يصنع تمثالًا لبيكهام
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
قرر نادي لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي تكريم ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد، بالكشف عن تمثاله الشهر المقبل.
بيكهام لعب 122 مباراة بقميص جلاكسي لمدة 5 مواسم إلا أنّه خلال هذه الفترة رحل معارًا إلى ميلان.
وساهم بيكهام في فوز جلاكسي بالدوري الأمريكي مرتين في 2011 و2012 مما جعله أحد أساطير النادي.
ويعد نجم المنتخب الإنجليزي من أوائل اللاعبين الكبار الذين انضموا للدوري الأمريكي، إذ جاء بعده ستيفن جيرارد وتييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش وأندريا بيرلو وغيرهم.
🏆 الدوري الإسباني - ديربي مدريد— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019
🔵🔴 أتلتيكو مدريد 🆚 ريال مدريد ⚪️⚪️
⌛️ 18:15 بتوقيت مكة المكرمة
🏟 ملعب واندا ميتروبوليتانو
📺 beIN Sports 3HD
كونوا في الموعد 🙌
استعدوا للإثارة 🔥 pic.twitter.com/rtO09OVPs2
بيكهام لم يبتعد عن الدوري الأمريكي حتى بعد رحيله، إذ أنشأ نادي إنتر ميامي الذي سوف ينضم للبطولة في 2020.
كما قرر بيكهام الاستثمار في نادي سالفورد سيتي ليصبح جيل 1992 يمتلك حق الإدارة بوجود ريان جيجز وبول سكولز ونيكي بات وفيل وجاري نيفيل.