لوسيان فافر يغيب عن قيادة بوروسيا دورتموند بسبب نزلة برد

إيدين تيرزيتش يقود بوروسيا دورتموند الليلة بدلًا من لوسيان فافر بسبب نزلة برد لدى المدرب الفرنسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سيغيب المدرب الفرنسي لوسيان فافر اليوم عن مقاعد بوروسيا دورتموند أمام هوفنهايم لأول مرة منذ توليه قيادة الجراد الأصفر.

ويحل نادي هوفنهايم ضيفًا الليلة على سيجنال أيدونا بارك لمواجهة بورووسيا دورتموند ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من البوندسليجا.

ولن يتواجد المدرب الفرنسي لوسيان فافر اليوم على مقاعد سيجنال أيدونا بارك، وذلك بسبب نزلة برد ألمت به مؤخرًا.

أنت رئيس النادي 🕴️

عليك بيع 3 من هؤلاء النجوم لتوفير ميزانية بقية الفريق.. من ستختار؟ 🤔 pic.twitter.com/ROqeRrJJX1

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ فبراير ٢٠١٩

وسيتواجد إيدين تيريزيتش مساعد المدرب الفرنسي اليوم بدلًا منه، حيث سيقود الجراد الاصفر اليوم أمام هوفنهايم من مقاعد البدلاء.

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ويحتل بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني برصيد 49 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ملاحقيه بايرن ميونيخ وبوروسيا مونشنجلادباخ.