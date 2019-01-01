لوسيان فافر: ركلة جزاء شالكة كانت فضيحة والحكم لم يكن في يومه

مدرب بوروسيا دورتموند لوسيان فافر ينتقد حكم مباراة فريقه أمام شالكة ويتحدث عن صراع الدوري مع بايرن ميونيخ وطرد ماركو رويس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انهال لوسيان فافر المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند بالانتقادات على حكم لقاء أسود الفيستيفاليان أمام شالكة مساء اليوم السبت.

وفاز شالكة على بوروسيا دورتموند في ملعبه سيجنال أيدونا بارك بأربعة أهداف مقابل هدفين لينهي حظوظه إكلينيكيًا في المنافسة على لقب البوندسليجا.

وشهدت المباراة حالتي طرد للاعبي بوروسيا دورتموند ماركو رويس وماركوس فولف، كما شهدت احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح شالكة.

وعقب المباراة، انتقد لوسيان فافر حكم المباراة بسبب هذه القرارات، حيث اعتبر أنه لم يكن في أفضل أيامه في مواجهة اليوم.

وقال فافر: "الجميع شاهد ركلة الجزاء، إنها مجرد مزحة، لا يمكن التعامل مع لقطة كتلك بشكل جدي في بطولة بحجم الدوري الألماني"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "ماذا على اللاعبين؟ هل عليهم قطع أيديهم من أجل تجنب احتساب ركلات جزاء ضدهم؟ هل هذا هو الحل الوحيد لكي لا تحتسب ركلات جزاء كتلك"

وتابع: "لا أريد الحديث عن حالتي الطرد اليوم من أجل ألا نتحدث كثيرًا عن حكم المباراة، يكفي فقط القول بإنه لم يكن في أفضل أيامه الليلة"

وحول المنافسة على اللقب مع بايرن ميونيخ قال فافر: "بالطبع أصبحت أكثر صعوبة مما كانت عليه بخسارة اليوم أمام شالكة، ولكننا سنظل ننافس"

وأضاف: "الأمور أصبحت أصعب منذ الخسارة القاسية أمام بايرن ميونيخ بخماسية، لقد كانت ضربة معنوية إضافة لأنها جعلت الصدارة في حوزة الفريق البافاري"

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يذكر أن بايرن ميونيخ في حال فوزه بمباراة هذه الجولة سيبتعد عن بوروسيا دورتموند في صدارة البطولة بفارق 4 نقاط كاملة قبل 3 جولات فقط من نهاية البوندسليجا.