لورينزو كولومبو: فتى ميلان وماكينة الأهداف العاشق لباتيستوتا

سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا متوسط ​​هدف كل 33 دقيقة لفريق ميلان تحت 19 عامًا في 2019-20 ومن المقرر أن يكتسب المزيد من الخبرة مع الفريق الأول

خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، امتلك ميلان أحد أكثر الخطوط الأمامية رعباً في كرة القدم العالمية.

اجتمع أندريه شيفتشينكو وفيليبو إنزاجي في سان سيرو في مطلع القرن، وسجلا أكثر من 300 هدف بألوان الروسونيري.

على مدى السنوات العشر الماضية، تزامن سقوط ميلان مع ضعف للمهاجمين الذين كافحوا للتسجيل باستمرار عندما كان الفريق في أمس الحاجة إليهم.

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تم التوقيع مع كل من ماريو بالوتيلي وكارلوس باكا وأندريه سيلفا وكريشتوف بيونتيك لقيادة الهجوم، وعلى الرغم من بعض الومضات، فقد تم رحيلهم جميعًا دون تقديم أي شيء.

منذ زلاتان إبراهيموفيتش في 2011-12 لم يسجل أي لاعب من ميلان أكثر من 20 هدفًا في الدوري الإيطالي في موسم واحد، حتى أن أبطال أوروبا سبع مرات اضطروا للعودة إلى السويدي البالغ من العمر 38 عامًا لحل مشاكلهم في يناير من هذا العام.

يُحسب له أن إبراهيموفيتش صعد لفريق ستيفانو بيولي، وسجل 11 هدفًا في 20 مباراة في جميع المسابقات لمساعدتهم على التأهل للدوري الأوروبي.

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يبدو أن نجم برشلونة ومانشستر يونايتد السابق سيُكافأ بعقدٍ جديد، لكن مع دخول زلاتان سنواته الأخيرة في مسيرته، يحتاج ميلان إلى التفكير بجدية في خليفته.

لحسن حظهم، لديهم مهاجم يشير سجله التهديفي على مستوى الشباب إلى أنه يمكن أن يكون الحل طويل المدى عندما يتعلق الأمر بقيادة خط الهجوم.

ربما يكون لورينزو كولومبو قد عانى من الإصابة الموسم الماضي، ولكن عندما كان في الملعب ، كان المدافعون يرتجفون من براعته.

بالنسبة لفريق ميلان تحت 19 عامًا، سجل اللاعب هدفًا كل 33 دقيقة في موسم 2019-20 ، حيث أكسبه أدائه مباراتين مع الفريق الأول بالإضافة إلى عقد جديد لمدة أربع سنوات.

يواجه اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا الآن مهمة تكرار هذا النوع من العودة على مستوى الكبار، فهو يهدف إلى السير على خطى نجمه المفضل: جابرييل باتيستوتا.

وُلد كولومبو على بعد 25 كيلومترًا خارج ميلانو في مدينة فيميركاتي، وتم تسجيله في أكاديمية الروسونيري في سن مبكرة، وسرعان ما بدأ في صنع اسم لنفسه بعد تسجيله في مرمى ريال مدريد وبرشلونة عندما كان في التاسعة من عمره.

بعد أن شق طريقه عبر مختلف فرق المدرسة، ظهر لورينزو كولومبو لأول مرة مع الفريق تحت 17 عامًا عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، مع ظهوره في أول أربع مباريات على هذا المستوى محققًا ثلاثة أهداف.

ظل مع فريق تحت 17 عامًا لمعظم موسم 2018-2019، حيث سجل 11 هدفًا في 21 مباراة بينما كان أيضًا يخطو خطواته الأولى في فريق البريمافيرا أو تحت 19.

أنهى كولومبو ذلك الموسم باللعب في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا، حيث كان الإيطالي جزءًا من منتخب أتزوريني العام السابق، حيث خسروا أمام هولندا بركلات الترجيح في النهائي.

بلغت البطولة في آيرلندا ذروتها مع مواجهة نفس الفريقين، وعلى الرغم من هدفين من نجم ميلان، فقد كان منتخب الطواحين مرة أخرى في المقدمة بفوزه بنتيجة 4-2.

بالنظر إلى هذه العروض، كان من المأمول أن يتمكن المهاجم الشاب من المضي قدمًا في العقد الجديد، إلا أن إصابة طفيفة أخرت بدايته في الموسم الجديد، حيث لم يكن ظهوره الأول في البريمافيرا إلا في 19 أكتوبر، عندما تم استدعاؤه من مقاعد البدلاء في الشوط الأول من مباراة ميلان 1-0 إلى كريمونيزي.

في غضون 60 ثانية من نزوله، تمكن كولومبو من التسجيل بعد أن أنهى مراوغة عبر دفاع الخصم، ثم ضمن الفوز بعد 20 دقيقة بثاني هدف له.

كان هذا هو ظهوره الأخير قبل 1 فبراير، بعد أن أصيب بكسر في مشط القدم أدى إلى إبعاده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر ودمر آماله في تمثيل إيطاليا في كأس العالم تحت 17 سنة في البرازيل.

وبطبيعة الحال، عاد من الإصابة بثلاثية للمساعدة في التغلب على سيتاديلا في أول مباراة له.

بحلول الوقت الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا في نهاية مبكرة لموسم كرة القدم للشباب في إيطاليا في أوائل مارس، بلغ سجل كولومبو تسعة أهداف في ست مباريات فقط، وما كان يفتقر إليه في اللياقة البدنية كان يعوضه بالأهداف.

تقدم سريعًا حتى منتصف يونيو، ومع سعي فريق ميلان الأول للفوز على يوفنتوس والوصول إلى نهائي كأس إيطاليا في أول مباراة بعد العودة، لجأ بيولي إلى كولومبو الذي تم اختياره من بين بدائل الفريق.

على الرغم من أن المهاجم الذي يبلغ طوله ستة أقدام لم يتمكن من تحويل التعادل لصالح فريقه خلال مشاركته لمدة ثمان دقائق، إلا أن هذا اللقاء يمثل لحظة مهمة أخرى في مسيرة اللاعب الشاب.

وقال للصحفيين بعد المباراة "كان الأمر مؤثرا للغاية. "لقد عملت من أجل هذه اللحظة لأكثر من 10 سنوات، منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى فيسمارا (مقر أكاديمية ميلان). لجعله في ذلك الملعب ، ضد هذا الفريق ، يجعله مصدر فخر أكبر."

أنهى كولومبو الموسم بين بدلاء ميلان في آخر ست مباريات بالدوري الإيطالي، مع ظهوره الأول في الدوري في المراحل الأخيرة من فوز يوليو على بولونيا.

يتجه الآن إلى الموسم الجديد ويتنافس على مكان أساسي إلى جانب إبراهيموفيتش ورافائيل لياو، حيث يأمل أن يتمكن خريج الأكاديمية من تحقيق مزيد من المشاركات في صورة الفريق الأول تحت قيادة بيولي.

نظرًا لتكوينه الجسدي وامتلاكه لقدم يسرى رائعة، فقد تم بالفعل مقارنة كولومبو من قبل البعض بكريستيان فييري، وإذا كان بإمكانه أن يضاهي مآثر التهديف لأسطورة إيطاليا أو مثله الأعلى باتيستوتا في الدوري الإيطالي، ثم قد يتمكن ميلان مرة أخرى من إطلاق تحدي الإسكوديتو.

قد يكون بحث الروسونيري عن هداف يمكنهم الاعتماد عليه على وشك الانتهاء.