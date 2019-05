لوريس يعادل رقم بارتيز الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

عادل الحارس الدولي الفرنسي هوجو لوريس رقم مواطنه فابيان بارتيز فيما يخص المشاركة في الدور نصف النهائي للبطولات الأوروبية.

وسيشارك الحارس الفرنسي رفقة توتنهام أساسيًا في مواجهة أياكس أمستردام الهولندي على ملعب يوهان كرويف آرينا.

وتعتبر هذه هي المواجهة الرابعة في نصف نهائي البطولات الأوروبية التي يشارك فيها الحارس الدولي الفرنسي.

4 - Hugo Lloris will play his 4th game in the European semi-final, no French goalkeeper has played more games at this stage in the history of the competition (level with Fabien Barthez). Captain. @SpursOfficial #AJATOT pic.twitter.com/xfvKdq565u