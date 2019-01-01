لوريس يرد على بوتشيتينو: الألقاب هي ما تتذكره بعد الاعتزال

الحارس يؤكد تطور المشروع وتقلص الفوارق ولكنه لا يزال يريد الفوز ببطولة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبر اعتقاده بأن الألقاب هي ما تبقى في الذاكرة بعد الاعتزال، رداً على تصريحات المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في نفس الصدد.

وكان بوتشيتينو قد قال أن الألقاب ليست مؤشراً لتطور مشروع توتنهام، ولكن للحارس الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 رأي آخر.

وقال لوريس لسكاي سبورتس:"نحن جميعاً نتخلى بالطموح ونحاول تقديم الأفضل في كل تدريب ومباراة، ولكن يجب أن نسعى للبطولات".

وأضاف:"إنها أهم شيء في كرة القدم، الشيء الوحيد الذي تتذكره حين تعتزل".

وتابع:"نحن نقلص الفجوة في كل موسم ونقترب أكثر من المنافسين، والطريق الوحيد هو مواصلة المحاولة".

يذكر أن بوتشيتينو كان قد أبدى إحباطه من انعدام الحركة والتدعيمات في سوق الانتقالات لهذا الموسم.