لوريس يحلم بلقبه الأول مع توتنهام

حارس فرنسا المتوج بكأس العالم يحلم بلقبه الأول مع السبيرز

فيسبوك تويتر محمد عماد

يأمل هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبر في الفوز مع فريقه بأول لقب منذ عام 2008، عندما توج الفريق اللندني بكأس رابطة المحترفين الإنجليزي.

ويقدم توتنهام مستوى مبهر مع مدربه ماوريسيو بوتشيتنيو، ولكنه لم يتوج بأي بطولة بعد، بحيث أنه يحتل حاليًا المركز الثالث في البريميرليج بعد ليفربول ومانشستر سيتي.

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وشهد عام 2018 فوز لوريس بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا، ويسعى الآن للفوز بلقب مع توتنهام وقال: "نعرف أن المنافسة على البريميرليج هذا العام صعبة، هناك أكثر من فريق مرشح للقب، هذا هو أكثر دوري تنافسي في العالم، وعلينا الاستمرار بنفس عقلية الفوز لكي نواصل المنافسة، لقد قلصنا الفارق بيننا وبين فرق القمة في إنجلترا في السنوات الماضية".

يذكر أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتنيو، مرشح لتدريب مانشستر يونايتد في الموسم المقبل بعد النتائج الجيدة التي حققها مع السبيرز في المواسم الماضية.