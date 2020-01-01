لوريس: مورينيو جاء هنا للفوز بالألقاب

لوريس ينتظر العودة قريباً من الإصابة

يتطلع الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام الإنجليزي، إلى العودة قريباً إلى الملاعب والمشاركة قريباً رفقة فريقه فيما تبقى من الموسم، بعد إصابته في أكتوبر الماضي.

لوريس كان قد أصيب في أكتوبر الماضي في مرفقه بمباراة فريقه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، ليغيب على أثرها عن فريقه ويشارك بدلاً منه الأرجنتيني البديل باولو جازانيجا.

لوريس قال في تصريحات لصحيفة "الليكيب" الفرنسية، إن مهمة مدرب الفريق البرتغالي جوزيه مورينيو الأساسية هي التتويج بلقب رفقة الفريق، خصوصاً بعد اقترابهم الموسم الماضي من التتويج بدوري أبطال أوروبا بعد الوصول إلى المباراة النهائية أمام ليفربول والخسارة بهدفين نظيفين.

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البرتغالي كان قد تولى تدريب توتنهام وهو في مراكز الهبوط من البريميرليج خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لينجح في قيادتهم للمنافسة على أحد المقاعد الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف لوريس: "نريد تتويج كل ما قمنا به المواسم الماضية والجهد الكبير في الفوز ببطولة، الأمر ينحسر بعد كل هذه السنين في الفوز بلقب لنستطيع أن نجني ما قمنا به".

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وعن إصابته يرى الفرنسي أنها كانت أصعب ما مر به في حياته، حيث وصف الألم الذي حل به على أنه الأصعب على الإطلاق، ولم يشعر بالراحة سوى عندما تم نقله إلى المستشفى.

وتابع: "أتمنى أن أعود قبل نهاية شهر يناير المقبل لحسن حظي أن الإصابة لم تصيب العظام بأي كسور لذلك استغرقت 3 أشهر حتى العودة للتدريبات فقط".

واختتم: " كان الجميع يتوقع غيابي عن اليورو بسبب الإصابة، ولكنني ألعب بالكرة الآن وأشارك اللاعبين في بعض التدريبات، وسأعود قريباً أعلم أن الفريق والمنتخب في حاجة لي".

توتنهام يواجه ليفربول اليوم في قمة مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي، على ملعب وايت هارت لين معقل السبيرز.