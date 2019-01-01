لوريس يستبعد توتنهام من ترشيحاته للبريميرليج

سبيرز عطل حامل اللقب الجولة الماضية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

استبعد هوجو لوريس، قائد توتنهام، فريقه من المرشحين لتحقيق لقب الدولي الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وبدأ سبيرز الدوري بقوة بالفوز على أستون فيلا 3-1، ثم التعادل مع مانشستر سيتي 2-2 بالجولة التالية.

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وقال لوريس مع "إيفنج ستاندارد": "نريد التحسن، وإذا لم نفز لا نخسر على الأقل، خصوصاً أمام فرق مثل سيتي".

وأضاف: "نريد البقاء ضمن فرق الصفوة، قدمنا لقاءات كبيرة أحياناً ولكن لم نفز، الكل يعرف صعوبة مواجهة سيتي، نتيجة تساعد في بناء الثقة".

وختم: "بكل تواضع، سيتي وليفربول المرشحان، سنحاول استغلال الخبرات ونحافظ على مستوانا للاقتراب أكثر من القمة".

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وقدم توتنهام موسماً طيباً في الفائت ببلوغه نهائي دوري الأبطال، والحلول رابعاً في جدول البريميرليج.