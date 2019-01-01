لوريس: سأعتزل في توتنهام

قائد توتنهام يعلن رغبته في الاستمرار مع الفريق لسنوات مقبلة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن حارس مرمى توتنهام هوتسبيرز وقائده هوجو لوريس رغبته في الاستمرار مع النادي لسنوات أخرى مقبلة والبقاء فيه حتى الاعتزال.

وكان لوريس قد أبدى من قبل رفضه لأي عروض من أندية تنشط خارج الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الانتقال إليها في الميركاتو الماضي وما قبله.

وحول ذلك، تحدث هوجو لوريس عن طموحاته للمستقبل بالنسبة لمشواره مع توتنهام خاصة بعد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، وكذلك مع المنتخب الفرنسي بعد التتويج بكأس العالم 2018.

وقال لوريس: "ما حققته في الماضي كان رائعًا، أشعر بالفخر لمشواري مع توتنهام ومنتخب فرنسا، لقد ضم الكثير من اللحظات الصعبة ولكن تتويج هذه الجهود في النهاية يجعلني سعيدًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وأضاف: "الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع توتنهام يجعلني متطلعًا أكثر للمستقبل، لقد كانت خطوة هامة في مشروع الفريق، ومن المهم أن نتجاوز هذه الخطوة التي نعلم صعوبة الوصول إليها"

وتابع: "أتمنى الاستمرار مع توتنهام لسنوات مقبلة وأن أستمر في التحديات مع تجددها، لا أخفي رغبتي في البقاء هنا حتى أعتزل كرة القدم نهائيًا"

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يذكر أن هوجو لوريس قد انتقل إلى توتنهام صيف العام 2012 قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي، ليقضي سنوات مميزة مع الفريق أهلته ليصبح قائده.