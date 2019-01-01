لوريس: الجماعية سلاح توتنهام ومستعدون لكتابة التاريخ

بدا حارس مرمى توتنهام هوجو لوريس متفائلًا أكثر من أي وقت مضى، وذلك في حديثه مع الصحافيين قبل مواجهة ليفربول مساء غد السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو" في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال حامي عرين أبطال العام "أعتقد أن العمل الجماعي و السلاح الأهم بالنسبة لتوتنهام، لقد كانت مباراتنا ضد أياكس في إياب نصف النهائي واحدة في أروع اللحظات في حياتي بجانب الرئيس ليفي، اللاعبين والجماهير، ومن الواضح أننا نريد لحظة أفضل غدا".

وأضاف "نعلم أن كرة القدم لعبة جماعية، ونحن نقضي معًا أوقات كثيرة، ومثل هذه الأشياء يمكن أن تساعدنا على تحقيق أشياء كبيرة كفريق واحد، وهذا سبب وصولنا للمباراة النهائية". لافتًا أن إنجاز الوصول للنهائي للمرة الأولى في تاريخ "الليلي وايتس" جاء بفضل التوليفة السحرية المتمثلة في المزيج بين اللاعبين الصغار في السن وأصحاب الخبرة.

المباراة الأهم هذا الموسم لفريقي ليفربول وتوتنهام 🔝



ماذا قدم لاعبي الفريقين في دوري أبطال أوروبا من أجل التأهل لنهائي البطولة؟ 📉 pic.twitter.com/n72usjk4eF — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

وعن الإنجاز الذي ينتظره حال فوزه بالكأس ذات الأذنين بعد عام من تتويجه مع الديوك الفرنسية بمونديال روسيا، قال "أولًا شرف كبير لي أنني كنت جزء من الفريق هذا الفريق الناجح، ولولا زملائي في منتخب فرنسا، لما تحقق اللقب، وهذا هو الحال الآن بعد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وختم "نعرف مدى صعوبة تحقيق الفوز في مباراة الغد، وبالنسبة لي، لا أعتقد أن التكتيك سيكون له تأثير في هذه المباراة، أتصور أن الأمور ستحسم أكثر للفريق الذي يريدها أكثر من الآخر، الاختلاف سيكون على التفاصيل البسيطة وطريقة إدارة المباراة، وبالنسبة لنا، حصلنا على 3 أسابيع للتحضير لهذه المباراة، وأعتقد أننا الآن على أتم الاستعداد".