لوران بلان يدخل قائمة اهتمامات روما

بعد اعتذار أنطونيو كونتي.. هل يكون لوران بلان هو مدرب روما القادم؟

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت مصادر صحفية إيطالية إن المدرب الفرنسي لوران بلان أصبح على طاولة مفاوضات نادي روما في الفترة الأخيرة.

وكان روما قد أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي ويوفنتوس ومدرب منتخب إيطاليا السابق.

ولكن اعتذار كونتي واقترابه من تدريب نادي إنتر جعله يبتعد عن طاولة مفاوضات روما، لتبدأ أسماءًا أخرى في تصدر المشهد

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مايو ٢٠١٩

وفي الأيام القليلة الماضية، أفادت تقارير صحفية إيطالية أن لوران بلان قد أصبح اسمًا بارزًا بالنسبة للمدربين الذين يفاوضهم روما.

وحسب المصادر فإن روما قد قدم عرضًا للمدرب الفرنسي وينتظر رده بشأن ذلك العرض سواء بالموافقة أو الرفض من أجل التحدث بشأن التفاصيل الأخرى.

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يذكر أن روما كان قد أقال مدربه إيزيبيو دي فرانشيسكو بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور الستة عشر على يد بورتو، وخلفه كلاوديو رانييري كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.