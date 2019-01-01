تقارير: لوران بلان قريبًا من خلافة هيرفي رينار لتدريب المغرب

هل يقود بلان تدريب أسود الأطلس؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح المدرب الفرنسي لوران بلان، قريبًا من تولي مهمة تدريب منتخب المغرب، خلفًا لمواطنه هيرفي رينار، الذي استقال مؤخرًا من منصبه.

رينار استقال منذ أيام من منصبه كمدير فني لمنتخب المغرب، بعد خروج أسود الأطلس من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

صحيفة "المنتخب" المغربية أشارت إلى أن لوران بلان أصبح قريبًا جدًا من تدريب أسود الأطلس، خلفًا لرينار.

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وأكدت الصحيفة على أن الاتحاد المغربي يخطط للإعلان عن اسم المدرب الجديد لأسود الأطلس، قبل عيد الأضحى المبارك أغسطس المقبل.

لوران بلان قام بتدريب فريق بوردو الفرنسي، وقاده للتتويج بلقب الدوري عام 2009، قبل تدريب منتخب فرنسا، ثم باريس سان جيرمان، الذي حقق معه 11 بطولة في الفترة من 2013 إلى 2016.

رينار رحل عن تدريب المغرب، بعد توديع أسود الأطلس كأس أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16، على يد بنين.