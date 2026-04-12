تعادل فينورد وNEC ظهر الأحد (1-1). وكانت اللحظة الحاسمة في المباراة هي البطاقة الصفراء التي حصل عليها فيليب ساندلر بسبب إسقاطه لأياسي أويدا المنفرد. في فينورد لا يفهمون إطلاقًا لماذا اكتفى الحكم بالأصفر، كما أن لوتشيانو فالينتي يعبّر عن موقفه بوضوح أيضًا.

في الشوط الثاني، ومع تقدم فينورد 0-1، أُرسل أويدا في العمق. ولم يقدّر ساندلر الكرة بشكل كامل وأسقط الياباني المنفرد.

الحكم سردار غوزوبويُك اكتفى ببطاقة صفراء، ووصل بحسب تيارون شيري إلى هذا القرار لأن الحارس غونزالو كريتاح كان قريبًا جدًا من أويدا. وأبدى فان بيرسي استياءه مباشرة بعد النهاية، كما أن فالينتي غاضب.

"كما رأيتها أنا، فهذا عارٌ حقًا"، يبدأ فالينتي. "ما زلت بحاجة لأن أراجع اللقطات، لذا ربما أقول أشياء غريبة الآن. لكن كما عشتها في الملعب، أرى أنه سيئ جدًا أن يتخذ القرار بهذه الطريقة."

"هذا يغيّر أيضًا مجرى مباراة. لو أنهم لعبوا بعشرة لاعبين، لكانت مباراة مختلفة تمامًا. هذا مؤسف للغاية"، يقول فالينتي، الذي يتفق على أن قرار غوزوبويُك "يتماشى مع موسم فينورد". "لدينا الكثير من مثل هذه اللحظات."

"أعتقد أننا نستجلب ذلك على أنفسنا أيضًا، لكن قرارًا كهذا لم يعد له علاقة بنا. هذه بطاقة حمراء تُرفع وانتهى الأمر. لم أسمع شيئًا آخر من الحكم. سواء قال إنه تعثر أو أيًّا كان... لقد احتسب ركلة حرة"، يقول فالينتي.

ظلّ نادي إن إي سي مكتمل الصفوف ولم يتعرض لطرد أي لاعب، ونجح بفضل هدفٍ سجله دانيلو لاعب فينورد السابق في عمق الوقت بدل الضائع في انتزاع نقطة. وقد تكون العواقب كبيرة على فينورد. فما يزال الفريق من روتردام في المركز الثاني، لكن الفارق عن إن إي سي (نقطة واحدة) وإف سي تفينتي (نقطتان) وأياكس (4 نقاط) ليس مريحًا على الإطلاق.