لوتشيانو سباليتي يقارن محمد صلاح بلاعب أياكس السابق

لا يُخفي لوتشيانو سباليتي إعجابه بفرانسيسكو كونسيساو. مدرب يوفنتوس يرى الجناح يتألق أسبوعًا بعد أسبوع في الدوري الإيطالي، ويعقد مقارنة مع اسم كبير. ووفقًا للمدرب المخضرم، فإن الشاب البرتغالي لديه ملامح لا تعود إلى أحد سوى محمد صلاح.

وفي مقابلة مع سكاي إيطاليا، تحدث سباليتي بتفصيل أكبر عن قدرات الجناح الذي تم التعاقد معه نهائيًا الصيف الماضي من قبل السيدة العجوز. فهو يرى في كونسيساو نفس الانفجار في الأداء ومهارة المراوغة اللذين جعلا المصري من ليفربول نجمًا عالميًا.

ومع ذلك، يرى المدرب المخضرم أيضًا أن هناك مجالًا للتحسن لدى البرتغالي. وقال: «عليه أن يلعب أكثر في العمق. على الأطراف هو الآن غالبًا لا يمكن إيقافه»، يلاحظ المدرب. تحركات المهاجم تتسبب أسبوعيًا في حالة من الذعر لدى المدافعين في الدوري الإيطالي، لكن سباليتي يطالب بمزيد من التنوع.

وبجانب تمركزه، يرى سباليتي نقطتي تحسين مهمتين أخريين للمهاجم البالغ من العمر 23 عامًا. وقال: «عليه تطوير اتخاذ القرار والقدرة على تقدير خيارات التمرير في مواقف واحد ضد واحد».

في صيف 2022 أعار بورتو كونسيساو إلى أياكس. وفي أمستردام خاض 28 مباراة. وفي تلك المباريات الـ28 سجل البرتغالي هدفًا واحدًا لأياكس، قبل أن يستعيده بورتو. وفي الصيف الماضي انتقل الجناح إلى تورينو مقابل 32 مليونًا.

والآن بعدما أعلن صلاح أنه سيغادر ليفربول بعد هذا الموسم، تعج أروقة أنفيلد بالشائعات حول خليفته. ويُقال إن الأنظار تتجه إلى كونسيساو الموجود على القائمة. ويملك اللاعبان الكثير من أوجه التشابه من حيث أسلوب اللعب. وقال سباليتي: «إنها مقارنة في محلها».

خاض كونسيساو هذا الموسم بالفعل 35 مباراة وسجل أربعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.