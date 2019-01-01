لوتارو يبعث رسالة عاطفية لماورو إيكاردي

المهاجم الأرجنتيني لم ينس دعم إيكاردي

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

بعث المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، رسالة عاطفية لمواطنه ماورو إيكاردي، بعدما أجبر على مغادرة الإنتر في آخر ساعات سوق الانتقالات الصيفية.

واعترف هداف التانجو في كوبا أمريكا الأخيرة، بأن إيكاردي أخبره برغبته في البقاء مع الفريق، إلا أن توابع مشكلات زوجته مع الإدارة بسبب الاختلاف على راتبه السنوي في العقد الجديد، عجلت بخروجه من "جوسيبي مياتزا".

وقال لوتارو لشبكة TyC Sport ردًا على سؤال حول علاقته ورسالته لإيكاردي بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان "بالطبع تجمعنا علاقة جيدة جدًا وكنا نتحدث كثيرًا، أود القول بأنه كان يريد البقاء وقد أبلغ النادي بذلك".

وأضاف "قال للنادي إنه لا يريد الرحيل، لكن الآن أصبح جزءًا من فريق آخر، وبالنسبة لي. أتمنى له كل التوفيق، إيكاردي من أقرب أصدقائي، وقد ساعدني كثيرًا على الاندماج مع الفريق في بدايتي في إيطاليا".

👑 أول لاعب أوروبي يسجل 90 هدف مع منتخب بلاده 👑 pic.twitter.com/lHsR9XQQVz — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 10, 2019

الجدير بالذكر أن إيكاردي انضم من سامبدوريا إلى الإنتر عام 2013، وطوال فترة وجوده مع الأفاعي، ظهر بألوان النادي في 219 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 124 هدفًا.