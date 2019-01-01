لوتارو مارتينيز: أرماني حارس رائع ولعبنا أفضل في الشوط الثاني

تعرف على تصريحات مارتينيز عقب مباراة باراجواي والأرجنتين

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد لوتارو مارتينيز، لاعب منتخب الأرجنتين، أنّ التانجو بدأ المباراة بصورة جيدة ولعب الشوط الثاني بشكل رائع مشيدًا بحارس المرمى فرانكو أرماني.

الأرجنتين تعادلت بهدف لمثله مع باراجواي وجاءت الأهداف عن طريق ليونيل ميسي بينما كان هدف الباراجواي عن طريق ريكارد سانشيز.

وقال لوتارو في تصريحات عقب اللقاء: "حاولنا أن ندخل المباراة بقوة وكان لدينا فرصًأ ولكنهم سجلوا من أول محاولة".

وتابع: "بدأنا بصورة جيدة ولكن لم ننجح في الوصول إلى العمق بسبب التكتل الدفاعي وعدنا لتقديم أداء جيد في الشوط الثاني".

وأردف: "تقنية الفيديو تساعد الحكم على اختيار القرار الصحيح وهذا ما ظهر في ركلة الجزاء، كما أنّ فرانكو أرماني حارس مرمى كبير ومهم للفريق".

واختتم: "سنصارع أمام قطر لأجل الفوز واللعب بكل ما لدينا".

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين تحتاج للفوز في المباراة القادمة لأجل استمرار فرصها للتأهل إلى ربع النهائي.