لوبيتيجي يقترب من العودة إلى التدريب في الدوري الإسباني

ما هي وجهة لوبيتيجي المقبلة؟

وضع نادي إشبيلية الإسباني جوليان لوبيتيجي، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق خلف خواكين كاباروس.

كاباروس جاء بصورة مؤقتة لقيادة الفريق عقب إقالة بابلو ماشين في منتصف الموسم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ المدير الرياضي، رامون رودريجيز الشهير بمونشي، وضع لوبيتيجي ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق.

وأوضحت أنّ المدير الرياضي يرغب في مدرب قادر على الاحتفاظ بالكرة والبناء من الخلف وهي الأمور المتواجد في لوبيتيجي وسوف يحصل على فرصة أفضل من ريال مدريد.

🗓️ في مثل هذا اليوم من عام 2001

🧤 قام أوليفر كان بهذا التصدي الذي أهدى ذات الأذنين لـ بايرن ميونخ على حساب فالينسيا



(🎥: @ChampionsLeague)pic.twitter.com/7vnAdz58Od — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 23, 2019

وسبق ودرب صاحب الـ 52 عامًا فريق ريال مدريد مطلع الموسم المنصرم إلا أنّه أقيل في أكتوبر بعد الخسارة من برشلونة بخماسية.

ولا يمتلك المدرب الإسباني خبرات طويلة سوى قيادة بورتو البرتغالي وكذلك منتخب إسبانيا وتعرض للإقالة من اللاروخا قبل يوم واحد من انطلاق كأس العالم.