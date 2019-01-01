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لوبيتيجي يطلب ضم ناتشو من ريال مدريد

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Getty Images
هل يرحل ناتشو عن ريال مدريد؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

طلب جوليان لوبيتيجي، المدير الفني لنادي إشبيلية، التوقيع مع ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

لوبيتيجي تولى تدريب إشبيلية منذ أيام وذلك بعد أن استمر دون عمل منذ إقالته من ريال مدريد في أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ لوبيتيجي طلب من المدير الرياضي، رامون رودريجيز (مونشي)، جلب ناتشو كأول صفقات الفريق الأندلسي في الصيف.

وأوضحت أنّ المدرب مقتنع بإمكنيات صاحب الـ 29 عامًا وقدرته على شغل أكثر من مركز في الدفاع.

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المدرب صاحب الـ 52 عامًا اعتمد على ناتشو في منتخب إسبانيا بين 2016 حتى 2018 كما ضمه لقائمة كأس العالم.

ولعب الرقم 6 14 مباراة تحت قيادة لوبيتيجي في ريال مدريد بنسبة 63% من اللقاءات التي لعبها الملكي مع المدرب الإسباني.

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