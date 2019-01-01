لوبيتيجي: لن نركز على ميسي ونريد لعب مباراة جيدة

جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق إشبيلية يؤكد على صعوبة مواجهة برشلونة على ملعب كامب نو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جولين لوبيتيجي المدير الفني الأسبق لريال مدريد والحالي لإشبيلية على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوبيتيجي وأكد خلالها أن اللعب على كامب نو دومًا ما يكون أمرًا صعبًا بالنسبة لأي ضيف.

وقال لوبيتيجي: "نريد أن نخوض مباراة جيدة أمام برشلونة في ملعب كامب نو، وأتوقع أن أواجه أفضل نسخة من برشلونة هذا الموسم، لقد قدموا لقاءات عظيمة مؤخرًا".

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وأضاف: "هم الآن في مرحلة جيدة وعلينا أن نعي جيدًا صعوبة المواجهة على كامب نو، نحن نريد فقط تقديم أفضل ما لدينا".

وعن سؤال حول خطته لميسي: "ليس لدي شيء معين لميسي، أنا أضع التركيز فقط على فريقي وعلى تقديم أفضل نسخة نستطيع تقديمها".

جدير بالذكر أن إشبيلية يدخل تلك المباراة وهو في رصيده ١٣ نقطة بالتساوي مع برشلونة صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد.