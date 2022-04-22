لوبيتيجي في رسالة لريال مدريد: ترتيبنا كان سيختلف من دون تقنية الفيديو

خرج جولين لوبيتيجي مدرب فريق إشبيلية الإسباني، برسالة إلى نظيره ريال مدريد بسبب حالة الجدل حول الأداء التحكيمي الفترة الأخيرة.

وتسبب الحكم جييرمو كوادرا في غضب الطرفين، بعد قراراته المثيرة للجدل بقمة الجولة 32 من الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز ريال 3/2 واقترابه من حسم اللقب.

وطالب إشبيلية خلال اللقاء بطرد إدواردو كامافينجا في الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم النادي الأندلسي بهدفين نظيفين.

بينما طالب ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على دييجو كارلوس مدافع إشبيلية، بالإضافة إلى إلغاء هدف البرازيلي فينيسيوس جونيور، بداعي لمسة يد على البرازيلي.

ومن جانبه قال لوبيتيجي في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة ليفانتي الأخيرة:"نواجه حظًا سيئًا للغاية فيما يخص القرارات التحكيمية وهذا حدث لنا مع ريال مدريد".

وأضاف:"الفارق كان يجب أن يتقلص إلى 10 نقاط، هناك ترتيب للدوري بتقنية الفيديو وترتيب آخر من دونها، سنستفيد بشكل أكبر لو كان الترتيب بغياب هذه التقنية".

يذكر أن ريال مدريد اقترب من حسم لقب الدوري، باحتلاله المركز الأول بـ78 نقطة، مقابل 63 لصالح كل من برشلونة وإشبيلية بعد 33 جولة من عمر المسابقة.

اقرأ أيضًا ..