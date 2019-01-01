لوبيتيجي: ضحيت بالبريميرليج من أجل تدريب إسبانيا

تراجع كبير في مسيرة المدرب الإسباني هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف جولن لوبيتيجي، مدرب ريال مدريد السابق، أنه رفض عروضاً من إنجلترا من أجل تولي قيادة المنتخب الإسباني في الماضي.

وعاش لوبيتيجي موسماً سلبياً بعد إقالته من تدريب المنتخب في مونديال 2018 بعد تعيينه في ريال مدريد، الأخير الذي أقاله هو الآخر منتصف الموسم لسوء النتائج.

وقال المدرب الإسباني مع "The Coaches voice": "كنت قريباً من إنجلترا عندما تلقيت عرضاً من إسبانيا، أقنعوني بتولي مشورع قيادة الفريق لكأس العالم".

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وأضاف: "هذا الفريق كان يمتلك قدرات كبيرة، أظهرنا هذا على مدار عامين، ولكن في النهاية الأمور لم تكن كما أردنا".

وارتبط اسم لوبيتيجي في الأيام الماضية بإمكانية خلافة نيكو كوفاتش بتدريب بايرن ميونخ بعد أنباء عن لقاء بينه وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي الألماني.

ولم يتولى لوبيتيجي أي منصب منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد، وسبق له التألق في قيادة بورتو قبل عدة أعوام.