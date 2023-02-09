"لهذا السبب .. يستطيع الهلال الفوز على ريال مدريد"

هل يحقق الهلال المفاجأة ويتوج بمونديال الأندية؟

يرى الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، أن فريق نادي الهلال يستطيع تحقيق الفوز على ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس العالم للأندية.

ويواجه الهلال نظيره ريال مدريد مساء يوم السبت المقبل، في نهائي كأس العالم للأندية 2022، بعد فوز الفريق السعودي على فلامنجو البرازيلي، وانتصار الفريق الإسباني على الأهلي المصري.

الشيخ قال خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد": "نادي الهلال رفع طموح الجماهير، بعد الانتصار على فلامنجو، وأصبح الجميع ينتظر عودته للمملكة متوجًا بكأس العالم للأندية".

وتابع الإعلامي الرياضي: "لم يكن يتوقع الكثيرين تأهل الهلال لنهائي مونديال الأندية وملاقاة ريال مدريد، ولذلك فإن الهلال هو قاهر المستحيل".

واختتم الشيخ تصريحاته مؤكدًا على أن الهلال يستطيع الفوز على ريال مدريد، حيث قال: "الفريق الإسباني خسر أمام ريال مايوركا الذي يحتل المركز العاشر بالدوري الإسباني قبل انطلاق مونديال الأندية".