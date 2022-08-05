لهذا السبب .. دي يونج يُفضل الانتقال إلى تشيلسي على حساب يونايتد

دي يونج يختار المشاركة في دوري أبطال أوروبا على حساب تين هاج!

لا يزال مستقبل فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة غامض بعد محاولات عديدة من برشلونة لإقناعه بتخفيض راتبه أو الرحيل عن كامب نو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق أن مانشستر يونايتد وبرشلونة توصلا إلى اتفاق لإتمام الصفقة مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات.

كما كشفت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" اللندنية أن برشلونة عرض على تشيلسي التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي الدولي.

دي يونج يفضل تشيلسي بسبب دوري أبطال أوروبا

وكشف هاري ريدناب، مدرب توتنهام هوتسبير السابق أن دي يونج يرغب في الانتقال إلى تشيلسي.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات ريدناب في بودكاست "The Byline" أن دي يونج سيكون على استعداد للعب مع تشيلسي حيث قال المدرب المخضرم: "يبدو الآن أن دي يونج يريد الذهاب إلى تشيلسي، وأنا أعلم حقيقة أنه يريد الذهاب إلى البلوز".

أراد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد التعاقد مع دي يونج، حيث عملا سويًا معًا في أياكس منذ سنوات، لكن يبدو أن اللاعب يفضل تشيلسي وقد يكون أحد الأسباب هو مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يبحث عن مخرج لبيع اللاعب منذ بداية سوق الانتقالات، حيث شارك اللاعب في المباريات التحضيرية في مركز غير مركزه، مما أدى إلى إشاعات أفادت بأن برشلونة فعل ذلك لتوجيه رسالة للاعب بأن تواجده غير مرغوب فيه، وأن النادي يرغب في رحيله.

رحيل فرينكي دي يونج سيكون بمثابة راحة لبرشلونة في الجانب الاقتصادي، حيث سيحصل النادي على مبلغًا كبيرًا من المال جراء بيعه وستقلل بشكل كبير فاتورة الأجور، مما سيساعد في تسجيل التعاقدات الجديدة والإفاء بمطالب رابطة الليجا.