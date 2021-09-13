لهذا السبب .. جماهير الأهلي تُشعل تويتر غضبًا من سلمان المؤشر
أثار سلمان المؤشر جنون وغضب واستياء جماهير فريقه الأهلي بما فعله خلال مباراة الفريق ضد التعاون في رابع جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء أمس.
الأهلي تخلف في الشوط الأول بهدف لياندري تاوامبا واستطاع الوصول لهدف التعادل بواسطة باولينيو في الفترة الثانية، وقد أنقذه حارس مرماه محمد العويس من 4 أهداف محققة على الأقل وساهم بقوة في عودته إلى جدة بنقطة.
المؤشر لم يبدأ المباراة، بل دخل الملعب عند الدقيقة الـ77 لمحاولة إنعاش هجوم الفريق بحثًا عن هدف الفوز الذي لو تحقق كان سيكون الأول للأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم.
المؤشر أخطأ خطأين خلال المباراة أثارا جنون الجمهور الأهلاوي، الأول هو تمريرته السيئة للظهير الأيسر المنطلق إزجان أليوسكي والذي أبدى استياءه من تلك التمريرة بوضوح على أرض الملعب.
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التصرف الثاني والأهم كان دخوله في "عراك" جانبي مع أحد لاعبي التعاون في آخر دقائق المباراة أثناء انطلاق أليوسكي بالكرة خلال هجمة جيدة للأهلي، ما فعله المؤشر أجبر الحكم على إيقاف اللعب مما تسبب في ضياع فرصة ثمينة للفوز على الفريق الجداوي.
الجمهور الأهلاوي تحدث عبر تويتر بعد اللقاء وقد صب جام غضبه على اللاعب السعودي، وفيما يلي بعض تغريداتهم ..
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