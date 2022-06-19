هل ينجح النصر في العودة إلى منصات التتويج؟

يرى الإعلامي الرياضي محمد الدويش، أن نادي النصر لن ينجح في الفوز بالخارج قبل أن يهزم الداخل، متحدثًا عن تألق اللاعبين الذين يخرجون من صفوف العالمي.

كيف يهزم النصر الداخل قبل الخارج؟

ونشر الدويش تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يكشف خلالها عن أن العديد من اللاعبين خرجوا من نادي النصر وتألقوا.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "خارج النصر معوقات، ولكن ماذا عن داخله؟ ماذا عن حارس واعد في فريق يعاني من الحراسة؟ ماذا عن هداف لم يجد نفسه إلا خارج النادي؟".

وواصل: "ماذا عن موهوب إعارته جعلته نجم منتخب؟ ماذا عن تعاقدات غريبة ومستويات عجيبة؟ لن تهزم الخارج قبل أن تهزم الداخل والأيام بيننا".

خارج #النصر معوّقات

ولكن ماذا عن داخله؟

ماذا عن حارس واعد في فريق يعاني من الحراسة؟

ماذا عن هدّاف لم يجد نفسه إلّا خارج النادي؟

ماذا عن موهوب إعارته جعلته نجم منتخب؟

ماذا عن تعاقدات غريبة ومستويات عجيبة؟

لن تهزم الخارج قبل أنْ تهزم الداخل والأيام بيننا ! — محمد الدويش (@Aldowayesh) June 19, 2022

من هم اللاعبين الذين تألقوا خارج النصر؟

نادي النصر يعاني من مشكلة في حراسة المرمى، وقام بإعارة الحارس الشاب نواف العقيدي إلى نادي الطائي، ليتألق رفقة المنتخب السعودي الأولمبي.

كما أن النصر استغنى عن خدمات فراس البريكان إلى نادي الفتح، ليتألق رفقة الفريق بشكل كبير ويصبح هدافه.

النصر أجرى تعاقدات مع لاعبين أجانب خلال الفترة الماضية، لم يتمكنوا من تقديم أوراق اعتمادهم، أبرزهم الأوروجوياني جوناثان رودريجيز الذي اقترب من الرحيل.

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