لن يلعبا في جدة .. قرار صادم من رابطة الدوري للاتحاد والأهلي

مفاجأة سلبية لجمهور الفريقين

SHAHID

كشف موقع كووورة عن قرار تستعد رابطة دوري المحترفين السعودي لإصداره في الساعات القادمة يحمل أخبارًا سلبية للاتحاد والأهلي ويتعلق بملعب مبارياتهما في دوري روشن.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كووورة أوضح أن رابطة الدوري قررت نقل مباريات الأهلي والاتحاد من ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، والمعروف بملعب الشرائع.

ويأتي هذا القرار المنتظر بسبب أعمال صيانة سيخضع لها ملعب الأمير عبد الله الفيصل بعد ظهور تغير في لون عُشبه ومطالبة وزير الرياضة بفتح تحقيق في ذلك خاصة أن الملعب كان مغلقًا للصيانة والتطوير لمدة 9 سنوات.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وستكون مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد يوم 6 أكتوبر القادم هي آخر لقاء يُقام على الملعب قبل إغلاقه بهدف صيانته استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستنظم في جدة خلال ديسمبر القادم.

يُشار إلى أن ملعب الجوهرة المشعة وهو الأساسي للاتحاد والأهلي مغلق منذ بداية الموسم بسبب أعمال الصيانة استعدادًا لمونديال الأندية.

SHAHID