لن يُغادر الدوري السعودي .. مفاجأة في مستقبل أمرابط بعد النصر

النجم المغربي قريب من ناديه السعودي الجديد

فجرت صحيفة المدينة السعودية مفاجأة كبيرة حول مستقبل نور الدين أمرابط بعد رحيله عن النصر بنهاية عقده هذا الصيف، إذ أكدت أنه لن يُغادر الدوري السعودي وبات قريبًا من التوقيع لنادٍ جديد.

أمرابط خاض مسيرة مذهلة مع النصر بدأت صيف 2018 وتُوجت بفوزه بعدة ألقاب أبرزها الدوري السعودي موسم 2018-2019 حين صنع ثنائيًا مرعبًا لدفاع الخصوم مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله.

من هو النادي الذي اقترب أمرابط من الانضمام له في السعودية؟

النصر لم يُعلن رسميًا رحيل اللاعب لكنه أيضًا لم يُجدد عقده معه، والذي انتهى بنهاية يونيو الماضي، وقد ارتبط اللاعب بعدة أندية خارج السعودية لكن صحيفة المدينة أكدت أنه بات قريبًا من الانضمام إلى الأهلي في صفقة انتقال حر.

الأهلي يبحث عن دعم هجومه بجناح جيد، ومع الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها سيكون الخيار الأفضل أمامه ضم لاعب مجاني، وقد رأت الإدارة برئاسة ماجد النفيعي أن النجم المغربي هو أفضل الخيارات المتاحة.

مسيرة أمرابط في الدوري السعودي

أمرابط وخلال مشواره مع النصر في الدوري السعودي حظي بمسيرة رائعة، إذ بصم على 37 هدفًا خلال 80 مباراة، بواقع 15 هدفًا و22 تمريرة حاسمة، ولا يتفوق عليه في عدد التمريرات الحاسمة خلال المواسم الثلاثة الماضية سوى يوسف الجبلي صاحب الـ23 تمريرة حاسمة.

أمرابط وخلال تواجده في الدوري السعودي هو الأكثر صناعة للفرص برصيد 188 فرصة، كما أنه الأكثر صناعة للفرص المؤكدة بواقع 46 فرصة.

صاحب الـ34 عامًا تُوج مع النصر بلقب الدوري السعودي مرة واحدة وكأس السوبر السعودي مرتين.

أمرابط والسومة .. لك أن تتخيل ما سيحدث!

الأهلي بحاجة إلى جناح يُتقن صناعة الأهداف خاصة أنه يمتلك أحد أعظم الهدافين في تاريخ الدوري السعودي، وأمرابط خيار رائع جدًا خاصة أن حالته البدنية تسمح له باللعب جيدًا لموسمين على الأقل.

النجم المغربي صنع ثنائيًا مميزًا مع حمدالله، وبالتأكيد يستطيع تكرار تلك الثنائية مع عمر السومة، وما يصب في صالح التعاقد معه أنه لن يُكلف الأهلي الكثير من الأموال كونه لا يرتبط بأي عقد حاليًا.

الجناح المخضرم منسجم مع الدوري السعودي وهو ما يزيد فرص نجاحه مع الأهلي، بجانب أنه قد يكون "حبل الإنقاذ" للنادي في ظل الأزمة المالية الحالية والحاجة لتسديد الديون المقدرة بـ124 مليون ريال للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

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