لن يضحي لأجل باريس سان جيرمان .. ليونيل ميسي يرفض خفض راتبه!

من أجل المال ميسي قد يغادر باريس!

رفض النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خفض راتبه بنادي العاصمة الفرنسي باريس سان جيرمان، من أجل البقاء عامًا آخر.

ينتهي عقد ميسي مع باريس في يوليو القادم، منذ انضمامه في صيف 2021، بعد مغادرة برشلونة.

وعلم جول في ديسمبر الماضي، أن ميسي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته البقاء لموسم آخر، لكن النادي الفرنسي يواجه حاليًا مشكلة تتعلق بلوائح اللعب المالي النظيف.

ويخاطب باريس سان جيرمان، ميسي من أجل خفض راتبه للاستمرار بنادي العاصمة عام جديد، لكن يقال إن البرغوث يرفض العرض.

كما أكد مدرب بطل فرنسا كريستوف جالتييه، أنه أيضًا يريد ميسي في الفريق العام المقبل.

الجدير بالذكر أن موطن البرغوث السابق، برشلونة قد خاطبه شفهيًا في محاولة لإعادته للبلوجرانا، كما أكد إنتر ميامي الأمريكي اهتمامه بالتعاقد مع ميسي