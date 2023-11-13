"لن يرحمك أحد" .. تحذير شديد اللهجة من محمد نور لعبد الرحمن العبود

جناح الاتحاد عاد للتدريبات الجماعية

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وجه محمد نور تحذيرًا شديد اللهجة لجناح الاتحاد، عبد الرحمن العبود، العائد لتدريبات الفريق الجماعية بعد استبعاده منذ بداية الموسم إثر خلافه مع المدرب السابق نونو سانتو.

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خلاف سانتو والعبود وصل إلى طريق مسدود ولم تنجح كل التدخلات والضغوطات في إقناع المدرب بالعفو عن اللاعب وإعادته للفريق، لكن كل ذلك انتهى بإقالة سانتو عقب الخسارة أمام القوة الجوية العراقي.

نور أكد أن العبود لديه الفرصة الآن لإثبات نفسه وخطأ سانتو في استبعاده، وقد أوضح له أن خصمه من الآن وصاعدًا لن يكون سوى الجمهور الذي لن يرحمه عند أي خطأ.

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إذ قال خلال ظهوره في برنامج "دورينا غير" مساء أمس "الجميع طالب بعودة العبود من بداية الموسم، الآن عاد بالفعل، أقول له أن خصمك الآن ليس الرئيس أو المدرب أو أي أحد، خصمك حاليًا هو الجمهور، لن يرحمك أحد الآن، عليك أن تلعب وتُركز وتُثبت للجميع أن العبود ظُلم، حتى لو كنت قد أخطأت واعتذرت والمدرب رفض عودتك فتلك فرصتك، لن يُقبل منك الآن أي تهاون".

يُشار إلى أن الاتحاد لم يُحقق أي انتصار في دوري روشن السعودي خلال الجولات الـ5 التي سبقت إقالة سانتو، فيما استطاع الفوز على أبها 4-2 عقب رحيله مباشرة.

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