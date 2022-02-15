لن يتحملها جارديم وحده .. كنو وبيريرا يدفعان فاتورة الهزيمة أمام الأهلي

لم تكتفِ إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، بإقالة البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة أمام الأهلي المصري، إذ أنها قررت معاقبة ثنائي الفريق محمد كنو والبرازيلي ماتيوس بيريرا أيضًا.

الزعيم يتلقى هزيمة ثقيلة بالمونديال:

الأزرق تلقى الهزيمة في 12 من فبراير الجاري أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة، بمباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

هذه المباراة شهدت تعرض بيريرا للطرد في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل عنيف على قدم عمرو السولية؛ لاعب وسط الأحمر.

وفي الدقيقة 28، أشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه كنو، نظرًا لاعتدائه على مدافع الشياطين الحمر ياسر إبراهيم، دون كرة.

بهذه الهزيمة، احتل الهلال المركز نفسه الذي كان قد احتله في مونديال 2019.

كيف سيدفع كنو وبيريرا الفاتورة؟

مساء أمس الإثنين، أعلن الهلال إقالة جارديم من تدريب الفريق، والتعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني الأسبق للفريق، لخلافته، ردًا على الهزيمة أمام الأهلي.

لكن وفقًا للإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود فإن إدارة الزعيم قررت كذلك أن يشارك كنو وبيريرا، جارديم في دفع فاتورة الهزيمة القاسية.

وأكد أباعود أن مجلس فهد بن نافل قرر خصم جزء من راتب الثنائي، نظرًا للتعامل بسذاجة في موقفين، كلفا الفريق اللعب لمدة 60 دقيقة كاملة بتسعة لاعبين فقط، في مباراة حاسمة أمام أنظار العالم بأكمله.

اقرأ أيضًا..

نجاح مبهر ثم فشل ذريع .. ماذا قدم دياز في تجربته الأولى مع الهلال؟

لقبان واكتشاف والإدارة ليست بريئة .. مشوار جارديم مع الهلال

على غرار "متة" ميسي وسواريز ... القهوة السعودية "ترياق التألق" لأجانب الدوري