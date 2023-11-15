"لن نخاف!".. مانشستر سيتي يتوعد أندية الدوري الإنجليزي

ميزانية قاسية لبطل البريمييرليج

أعلن نادي مانشستر سيتي عن ميزانية قياسية تشتمل على أرباح كبيرة، الميزانية قدرت بـ888 مليون يورو، والأرباح الصافية قدرت بنحو 100 مليون يورو.

هذا التفوق الاقتصادي يأتي وسط حقيقة تقديم 115 قضية تختصم مانشستر سيتي ومجلس إدارته فيما يتعلق بالشفافية وقواعد اللعب المالي النظيف.

حاول رئيس مجلس إدارة النادي خلدون المبارك تخطي هذه الاتهامات حين تحدث عن ميزانيته، لكنه وجه بعض الرسائل للأندية والاتحادات بين السطور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المبارك: "لقد تساءل الكل عن الكيفية التي حققنا بها الثلاثية، وإجابتي دائمًا كانت الفلسفات والممارسات التي تخدم أهدافنا المحددة بدقة".

وأضاف: "سنواصل تخطي المعايير المعهودة للنجاح، سنقيم نجاحاتنا بأنفسنا وإخفاقاتنا كذلك، ولن نخاف من تطوير أهدافنا وإستراتيجياتنا بما يخدم مصلحة نادينا ومجتمعاتنا والجماهير".