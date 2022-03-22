"لن تصدق إلا إذا كنت مجنونًا" .. إعلامي يحذر النصراويين من تصديق الهريفي

مضاربة جديدة بين فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، والإعلام بعد تسليطه للضوء على من يتخذون من العالمي بابًا للشهرة والرزق ومصالحهم الشخصية.

الهريفي يبحث عن فرصة في النصر دون فائدة:

مرارًا وتكرارًا، حذر نجم العالمي الأسبق من بعض الشخصيات التي تعمل داخل النادي، مستغربًا عدم الاستعانة به في أي منصب منذ اعتزاله.

غضب الهريفي من استبعاده من الصورة في النصر، دفعه لاتهام جمهور النادي بأنهم وراء ذلك، بعدم دعمهم له. (طالع التفاصيل)

لكن آراء الهريفي حول النصر اقحمته في عديد المشكلات سواء مع الجمهور أو إعلاميين نصراويين أو مسؤولين، فكانت أزمته الشهيرة مع الإعلامي عبد العزيز المريسل، وعضو شرف النادي طلال الرشيد. (طالع التفاصيل)

"لن يصدق الهريفي إلا إذا كان مجنونًا"

لاعب النصر الأسبق، والذي يبث آرائه حول الفريق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حاول أن يتودد للنصراويين بعدما خسر معظمهم، بتأكيده أنه لا يبحث عن مصلحة شخصية، فقط يريد إسعادهم، على عكس البعض، لكن لم يسلم من الهجوم أيضًا.

الهريفي كتب: "بغض النظر عن أنني كنت لاعب سابق، متى يقتنعون بعض النصراويين أنني ( مراقب جودة ) أشخص الخلل وأطرح الحلول وأدوس على مصالحي من أجل إسعادهم رغم تكرار مصادقة الزمن على ما أقول وغيري ماخذ الكيان ( باب رزق وشهرة ) من بعض أعضاء الشرف و بعض الإعلاميين ومن لا شهرة له ولا تاريخ ولا مكانه !".

لكن تغريدة الهريفي لم تلق استحسان الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، الذي طالب الجمهور بعدم تصديقه، مؤكدًا أن الجميع يبحث عن مصلحته.

وكتب الطريقي: "المحرك الأول للإنسان مصالحه، وحده المجنون لا يكترث بمصالحه. ثمة من يحققها بالقانون، وثمة من يتبع سياسة "ليس مهما كيف أصل المهم أن أصل". حتى المسلم فاعل الخير تحركه مصالحه، ولكن ليست دنيوية، بل يبحث عن مصلحته بالآخرة. فلا تصدقوا من يقول إنه سيدوس على مصالحه، ما لم يكن مجنون".

المحرك الأول للإنسان مصالحه، وحده المجنون لا يكترث بمصالحه.

ثمة من يحققها بالقانون، وثمة من يتبع سياسة "ليس مهما كيف أصل المهم أن أصل".

حتى المسلم فاعل الخير تحركه مصالحه، ولكن ليست دنيوية، بل يبحث عن مصلحته بالآخرة.

فلا تصدقوا من يقول إنه سيدوس على مصالحه، ما لم يكن مجنون.

دوك🌹 https://t.co/fzZSpVDL4X — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) March 22, 2022

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