لن تُخصم النقاط .. الاتحاد يُجهز المال، وسبب واحد لتأخير السداد

الاتفاق والقادسية والفيصلي يُطالبون الاتحاد بالتسديد

أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم خصم 15 نقطة من رصيد نادي الاتحاد في الموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب عدم تسديده للمستحقات المالية الواجبة لأندية الفيصلي والقادسية والاتفاق، وقد منحه فرصة 30 يومًا للتسديد.

صحيفة البلاد السعودية أكدت عبر مصادرها الخاصة أن الاتحاد لن يتعرض لخصم النقاط، مشيرة إلى أنه سيُسدد المبالغ المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك.

القادسية يرفض التسوية المالية مع الاتحاد

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن نادي القادسية يرفض تمامًا أي تسوية مالية مع أي نادٍ له حقوق لديه، مؤكدًا أن الإدارة ماضية في اختاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقها كاملة.

القادسية يُطالب الاتحاد بـ11 مليون ريال سعودي مقابل انتقال هارون كمارا صيف 2019 للفريق، وقد أكد علي بن دعرم المتحدث الرسمي باسم النادي على قوة علاقة النادي مع جميع الأندية السعودية، لكن مشددًا في نفس الوقت أن ذلك لن يمنعهم من البحث عن حقوقهم المالية.

لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد أقرت خصم نقاط من الاتحاد لعدم تسديدة المستحقات المالية المطلوبة للقادسية، وقد أمهلت النادي مهلة 30 يومًا للتسديد.

الاتحاد لديه المال، لماذا لم يُسدد؟

صحيفة البلاد أكدت أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي جهزت كافة المبالغ المطلوبة لأندية القادسية والفيصلي والاتفاق لتفادي خصم أي نقاط من رصيد الفريق في الموسم القادم من الدوري السعودي.

وأوضحت أن سبب واحد يؤخر تسديد تلك المبالغ، وهو محاولة النادي إجراء تسوية مع الأندية الثلاثة بطريقة أو بأخرى لتخفيف العبء المالي على الإدارة والاستفادة من أي خيارات أخرى.

الإدارة الاتحادية قررت مواصلة تلك المحاولات حتى نهاية المهلة المتاحة لتسديد المبالغ المطلوبة، وحال لم تنجح ستُسددها كاملة لتتفادى خصم 15 نقطة.

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