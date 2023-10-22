"لن أشرب دواء الكحة" .. جوزيه مورينيو يسخر من إيقاف بابو جوميز بطريقته الخاصة!

المدرب البرتغالي رد على سخرية لاعب الوسط الأرجنتيني منه بطريقته الخاصة..

سخر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما من إيقاف الأرجنتيني أليخاندرو جوميز لاعب وسط مونزا، وذلك بعد مباراة الفريقين في الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإيطالي.

وتلقى بابو جوميز عقوبة بالإيقاف لمدة عامين على خلفية تعاطيه عقاقير منشطة، وذلك بعد فحص المنشطات الذي خضع له في نوفمبر 2022 عندما كان لاعبًا في صفوف إشبيلية الإسباني.

وبعد فوز روما على مونزا بهدف دون رد، قرر مورينيو على تصريح مثير للجدل أدلى به جوميز الأسبوع الماضي، قبل أيام قليلة من الإعلان عن إيقافه رسميًا.

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وقال جوميز عندما سُئل عن المدرب البرتغالي: "جوزيه مورينيو؟ تجمعني به ذكرى واحدة فقط، وهي الفوز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية على حسابه".

مورينيو، قال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة روما ومونزا ردًا على ذلك التصريح: "جوميز؟ أعاني من بعض الكحة، لكن أن آخذ أي شراب أو حبوب، وإلا فقد أعاني من مشكلة في تجاوز كشف المنشطات".

واختتم مورينيو: "لا أتذكر أنني لعبت ضده في نهائي الدوري الأوروبي، ما حدث ليس مشكلتي، التعامل مع الموضوع سيجعلني في موقف صعب".