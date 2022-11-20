"لنفعل بهم كما فعل ضمك في الاتحاد" .. الفراج وأمنية خاصة لمواجهة السعودية والأرجنتين

ضمك يمثل عقدة للاتحاد، فهل ينجح المنتخب السعودي في إحداث المفاجأة أمام الأرجنتين؟

بطريقته الخاصة الساخرة المعهودة، تحدث الإعلامي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، عن أمنياته لمواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني، في كأس العالم قطر 2022.

الأخضر يلاقي التانجو في 22 من نوفمبر الجاري، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في المونديال.

وتحدث الفراج عن هذه المباراة، مستفزًا ضيفه الإعلامي الاتحادي عدنان جستنيه، في حضور رئيس ضمك السابق صالح أبو نخاع، بعدما تمنى أن يفعل الأخضر بالأرجنتين كما فعل ضمك بالعميد.

وقال مقدم "أكشن مع وليد": "الله ينفخ في روح فريقنا نفس نفخة ضمك لما عقد الاتحاد، تذكر مباراة ضمك، عندما خلاك تلفح حول نفسك، يا رب عيالنا أمام الأرجنتين يسون نفس الطريقة".

جمال عارف: صحيح ان المستوى الفني فارق للارجنتين لكن يمكن ان نقدم شيء بروح وقتالية اللاعبين#وليد_الفراج: قول يا رب 🤲🏻 يسوي الأخضر في الأرجنتين مثلما فعل #ضمك في #الاتحاد 😉#السعودية_الارجنتين#أكشن_مع_وليد

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يذكر أن ضمك كان قد حقق الفوز أمام العميد في موسم 2019-2020 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ذهابًا وإيابًا، وكان أول موسم له في دوري المحترفين، فيما تعادلا في ثلاث مباريات طوال تاريخ مواجهاتهما في المسابقة نفسها، وفاز النمور في مباراتين.