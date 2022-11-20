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"لنفعل بهم كما فعل ضمك في الاتحاد" .. الفراج وأمنية خاصة لمواجهة السعودية والأرجنتين

زهيرة عادل
1:23 م غرينتش+2 20‏/11‏/2022
Waleed Al Farraj
ضمك يمثل عقدة للاتحاد، فهل ينجح المنتخب السعودي في إحداث المفاجأة أمام الأرجنتين؟

بطريقته الخاصة الساخرة المعهودة، تحدث الإعلامي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، عن أمنياته لمواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني، في كأس العالم قطر 2022.

الأخضر يلاقي التانجو في 22 من نوفمبر الجاري، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في المونديال.

وتحدث الفراج عن هذه المباراة، مستفزًا ضيفه الإعلامي الاتحادي عدنان جستنيه، في حضور رئيس ضمك السابق صالح أبو نخاع، بعدما تمنى أن يفعل الأخضر بالأرجنتين كما فعل ضمك بالعميد.

وقال مقدم "أكشن مع وليد": "الله ينفخ في روح فريقنا نفس نفخة ضمك لما عقد الاتحاد، تذكر مباراة ضمك، عندما خلاك تلفح حول نفسك، يا رب عيالنا أمام الأرجنتين يسون نفس الطريقة".

يذكر أن ضمك كان قد حقق الفوز أمام العميد في موسم 2019-2020 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ذهابًا وإيابًا، وكان أول موسم له في دوري المحترفين، فيما تعادلا في ثلاث مباريات طوال تاريخ مواجهاتهما في المسابقة نفسها، وفاز النمور في مباراتين.

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