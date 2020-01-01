لم يهن برشلونة فقط - حينما هزم بايرن ميونخ ريال مدريد 9-1 وديًا

تعرف على تاريخ ريال مدريد في الفترة التحضيرية عام 1980

تعرض برشلونة لإهانة كبيرة من جانب بايرن ميونخ بعد الخسارة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليودع بأسوأ الطرق الممكنة.

الهزيمة كانت كارثية على كل المقاييس وتعد الأسوأ لبرشلونة منذ نحو قرن إلى ربع لكنّها ليست الإهانة الوحيد من بايرن ميونخ ضد الفريق الإسبانية.

فقبل سحق برشلونة وفي القرن الماضي، استطاع بايرن ميونخ اكتساح ريال مدريد بنتيجة 9-1 في مباراة كارثية بكل المقاييس.

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ولا ينسى جمهور الملكي المباراة الودية التي جمعت بين البلانكوس وبايرن ميونخ في يوليو 1980 وكانت ثاني اللقاءات التحضيرية قبل انطلاق الموسم.

ريال مدريد خرج من مواجهة ضد جو أهيد إيجلز منتصرًا بنتيجة 3-1 ليواجه بايرن ميونخ في هولندا.

وتمكن الفريق البافاري بقيادة كارل هانز رومينيجه وأولي هونيس والبقية من الفوز 9-1 سجل منهم 7 أهداف في شوط واحد لتعد نتيجة تاريخية في تاريخ مواجهات الفريقين.

واستطاع الملكي في أغسطس من العام ذاته أنّ يهزم البافاري في بطولة كأس البرنابيو بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.