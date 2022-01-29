لم يهنأ كثيرًا.. الإصابة تداهم راموس من جديد!

لم يهنأ سيرخيو راموس كثيرًا بأيامه السعيدة في باريس سان جيرمان، إذ داهمته إصابة جديدة يوم السبت.

راموس لم يبدأ الموسم مع باريس بسبب الإصابات، حتى أن بعض التقارير وقتها قالت أن الإدارة الفرنسية قد تستغني عنه.

لكن الدولي الإسباني نجح في الرد على المشككين وعاد منذ أواخر نوفمبر الماضي، وظهر بصورة جيدة وسجل أولى أهدافه في آخر المباريات أمام ريمس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لو بريزيان" فإن راموس عانى من بعض الانزعاجات العضلية أجبرته على مغادرة التدريب يوم السبت.

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وتظل مشاركة راموس أمام نيس يوم الإثنين في كأس فرنسا محل شكوك كثيرة، والأرجح أن ماوريسيو بوتشيتينو لن يُغامر به حتى لا تتفاقم الإصابة.

مصير صاحب الـ35 عامًا من المشاركة أمام نيس سوف يتحدد بعد اختبار طبي يخضع له في التدريبات الأخيرة قبل اللقاء يوم الأحد.

الهدف الآن بالنسبة لباريس سان جيرمان هو الاطمئنان على راموس تمامًا حتى يكون جاهزًا لمباراة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستقبل بي آس جي نظيره الريال يوم 15 فبراير المقبل بملعب حديقة الأمراء، في مواجهة عاطفية للغاية لراموس بعد 14 عامًا قضاها في سانتياجو برنابيو.