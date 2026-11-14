"لم يملك الخبرة".. أنشيلوتي يهاجم الحكم ويكشف سبب طرده أمام اليابان

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ثنائية فينيسيوس لا تكفي..

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وجّه كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، انتقادات لاذعة للتحكيم عقب الخسارة الدرامية أمام اليابان (2-3) وديًا يوم السبت. وتعرّض المدرب الإيطالي المخضرم للطرد إلى المدرجات في اللحظات الأخيرة المشتعلة من المباراة، التي أُقيمت على ملعب سنغافورة الوطني، وشهدت سقوط "السيليساو" بهدف قاتل.

فوضى في سنغافورة

تحولت الأجواء في ملعب سنغافورة الوطني إلى توتر شديد في الدقائق الأخيرة من مواجهة البرازيل واليابان. فرغم تسجيل فينيسيوس جونيور هدفين، لم تنجح البرازيل في احتواء منتخب ياباني فعّال.

ومع تسجيل ساكاموتو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليمنح "الساموراي الأزرق" انتصارًا لافتًا، اندلعت احتجاجات مقاعد البدلاء البرازيلية. وفي خضم هذه المشاهد، أشهر الحكم جانسن فو تشوان هوي البطاقة الحمراء في وجه أنشيلوتي، ليبدو مدرب ريال مدريد السابق مذهولًا على خط التماس.

وفي حديثه بعد المباراة، كشف أنشيلوتي (67 عامًا) سبب طرده، وفقًا لما نقلته صحيفة "لانس": "أشهر في وجهي البطاقة الحمراء لأنه قال إنني لم أتمكن من السيطرة على مقاعد البدلاء، وإن جميع اللاعبين كانوا داخل الملعب. هذا هو السبب".

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"لم يملك الخبرة"

ولم يتردد أنشيلوتي في انتقاد أداء الحكم، ملمحًا إلى أن تعيينه لمباراة دولية بهذا الحجم كان خطأ. ورغم إشادته بمستوى المباراة، رأى أن قاضي الملعب افتقر إلى الشخصية اللازمة للسيطرة على التوتر بين منتخبين من النخبة.

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وقال أنشيلوتي: "النتيجة مؤسفة، لأننا لا نحب الخسارة، لكن علينا أن ننظر إلى ما قدمناه بشكل جيد، وهو كثير. بعض اللاعبين شاركوا للمرة الأولى وأظهروا جودة جيدة، وكان الفريق جيدًا لمدة 70 دقيقة. النتيجة بالطبع تأثرت بتصرفات الحكم الذي لم يطلق صافرته".

وأضاف: "لكن الذنب ليس ذنبه، فقد كانت مباراة على مستوى عالٍ، وأعتقد أنه لم يكن يملك الخبرة لإدارة هذا النوع من المباريات".

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إشادة بانضباط اليابان

وأشاد أنشيلوتي بالمنتخب الياباني، مؤكدًا أن صعوده في عالم كرة القدم ليس مصادفة. وأشار إلى أن التنظيم والشدة البدنية كانا من أبرز أسباب معاناة نجومه، خاصة في التحولات، حيث نجح "الساموراي الأزرق" في إيقاف خطورة المرتدات البرازيلية.

واختتم أنشيلوتي حديثه قائلًا: "اليابان كما هي، فريق منظم جدًا ويلعب بشدة عالية، ويقاتل لاعبوه كثيرًا لمنع هجماتنا المرتدة. أنا راضٍ عن المباراة التي قدمناها، باستثناء البداية التي لم تكن جيدة. بعد ذلك أعتقد أننا أظهرنا رد فعل جيدًا جدًا، وأتيحت لنا الفرصة لإدراك التعادل ومحاولة الفوز".

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مواجهة سنغافورة في الانتظار

وتمثل هذه الهزيمة الخسارة الثانية لأنشيلوتي في أول 21 مباراة له مع أبطال العالم خمس مرات، وجاءت الخسارتان في مباريات ودية. ورغم تزايد الضغوط لتقديم عروض أكثر إقناعًا، يواصل المدرب الإيطالي التركيز على عملية تطوير الفريق.

ويبقى المنتخب البرازيلي في جنوب شرق آسيا لاستكمال جولته، على أمل العودة سريعًا من هذه الخيبة، إذ يعود "السيليساو" إلى الملعب نفسه يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، لمواجهة منتخب سنغافورة وديًا.