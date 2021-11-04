لم يلعب ولا مباراة .. الأرجنتين تستدعي ناشىء يوفنتوس!

تحقق حلم ماتياس سولي، لاعب نادي يوفنتوس تحت 23 عامًا، والذي يشق الخطوات الأولى في مسيرته، بعد أن تم اختياره في قائمة منتخب الأرجنتين الأول.

سولي، 18 عامًا، ظهر مرة واحدة على مقاعد البدلاء للفريق الأول في يوفنتوس خلال الموسم الحالي، ولم يشارك بعد في أي مباراة مع "البيانكونيري".

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراتين هامتين في مشواره نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يواجه أوروجواي والبرازيل خلال التوقف الدولي المقبل في نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب الأرجنتين في نوفمبر الجاري، مباراتي الجولتين 13 و14 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على أوروجواي يوم 13 نوفمبر، فيما يستضيف البرازيل في السابع عشر من الشهر الجاري.

المنتخب الأرجنتيني يحتل المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعد أن حصد 25 نقطة من 11 مباراة، وينتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في أحداث مباراة البرازيل التي أقيمت في سبتمبر الماضي.

وإلى جانب سولي، شهدت قائمة الأرجنتين استدعاء ليونيل ميسي، ولاوتارو مارتينيز، وباولو ديبالا، ورودريجو دي بول، وأنخيل دي ماريا.

#SelecciónMayor Estos son los futbolistas citados 📋 por el entrenador @lioscaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias 🇦🇷 pic.twitter.com/0zpgfAtjMX — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 3, 2021

ماتياس سولي، الملقب بـ"دي ماريا الجديد" يلعب مع فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

ووضع الأرجنتيني الشاب نفسه في دائرة الضوء، لدرجة أنه يحصل على مراقبة لصيقة من ماسيمليانو أليجري مدرب الفريق الأول في في يوفنتوس وطاقمه التدريبي.

وحصل سولي على استدعاء وحيد من أليجري للانضمام إلى الفريق الأول في يوفنتوس، وذلك في رحلة "البيانكونيري" المؤسفة إلى نابولي، حيث بقي على مقاعد البدلاء في خسارة فريقه بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الموسم الحالي للدوري الإيطالي.

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