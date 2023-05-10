"لم يكن منتبهًا خلال المباراة!".. أنشيلوتي يفتح النار على حكم لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي

أحمد مجديأحمد مجدي
GFX ANCELOTTIGOAL
دوري أبطال أوروباريال مدريدمانشستر سيتيكارلو أنشيلوتي

المدرب الإيطالي مستاء للغاية من التحكيم

شق مانشستر سيتي طريقه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من جديد بهدف كيفن دي بروينه الهام للغاية الذي أدرك به التعادل في قلب سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد ليرجئ كل شيء لجولة الحسم في الإياب على ملعب الاتحاد.

لكن الهدف نفسه أثار الكثير من الجدل، نظرًا لأن الكرة بدت قبل ثوانٍ وهي خارجة بكامل محيطها من الملعب وكان يجدر احتساب رمية تماس، الكرة ذاتها ذهبت إلى مناطق ريال مدريد ليصوبها دي بروينه في مرمى تيبو كورتوا.

في ذلك الوقت، تلقى أنشيلوتي البطاقة الصفراء بسبب احتجاجاته، ولم يكن أقل غضبًا بعد صافرة النهاية.

أنشيلوتي قال عقب المباراة لـ"موفيستار": "يبدو أن الكرة خرجت، وقبل ذلك كانت هناك ركنية لم يعطها الحكم، لم يكن منتبهًا جدًا، أعطاني بطاقة صفراء، وقلت له: (أعط هذه البطاقات في الملعب، وليس خارجه!)".

واصل الإيطالي شكواه في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، مضيفًا: "الكرة خرجت، ولكن لست أنا من أقرر، التكنولوجيا هي التي قررت، ولقد فاجأتني، إنها تفاصيل صغيرة، لكن الحكم لم يكن منتبهًا، اللاعبون استحقوا المزيد من البطاقات على أرض الملعب، وليس أنا خارج الملعب".

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

623821 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 37%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
623821 الأصوات

اختيارات المحررين