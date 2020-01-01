لم يقل أي لفظ نابي .. شوبير يكشف ما قاله رمضان صبحي لحكم مواجهة الاتحاد

تعرف على كواليس ما حدث عقب مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن تفاصيل ما حدث بعد انتهاء مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، وواقعة طرد رمضان صبحي من جانب حكم المباراة.

بعد انتهاء مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، أشهر محمد الصباحي حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية والكارت الأحمر في وجه رمضان صبحي، بعد اعتراض الأخير على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه.

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شوبير قال عبر برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس: "رمضان صبحي لم تصدر منه أي إساءة أو لفظ خارج أو نابي تجاه حكم المباراة بعد انتهاءها، فقط اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة فريقه".

وتابع: "رمضان صبحي فقط توجه إلى الحكم واستمر في قول (دي مش بنالتي يا حكم؟) أكثر من مرة متتالية، ولكن حكم المباراة لاحظ أن صوت لاعب بيراميدز مرتفع للغاية، وطريقته في الاعتراض سيئة".

وواصل: "الصباحي أشهر البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، ولن يلعب مباراة الزمالك القادمة بعد تأكد إيقافه".

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: "أرى أن موضوع رمضان صبحي منتهي، واللاعب اختار وجهته باللعب لنادي بيراميدز، ولكنه في النهاية لاعب منتخبنا الوطني والأولمبي، ويجب على الجماهير أن تنهي قصة (التحفيل عليه)".

الاتحاد السكندري حقق الفوز على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الافتتاحية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.