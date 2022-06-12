لم يعد بخفي حنين .. قطر تكافئ أبو بكر بعد تألقه في كأس العالم

فينسنت أبو بكر قائد ريمونتادا الكاميرون أمام صربيا، وصاحب هدف الفوز التاريخي أمام البرازيل

رغم وداع منتخب الكاميرون لكأس العالم قطر 2022 من الدور الأول، إلا أن مهاجمه فينسنت أبو بكر، هو الفائز الأكبر من هذه المشاركة.

الأسود غير المروضة حصدوا أربع نقاط في دور المجموعات، إذ خسروا أمام سويسرا، ثم تعادلوا أمام صربيا، واختتموا مشاركتهم بفوز تاريخي أمام منتخب البرازيل بهدف نظيف.

أبو بكر هو صاحب هدف الفوز أمام السيليساو، وهو من قاد الريمونتادا أمام صربيا، إذ صنع هدفًا وسجل آخر، بعدما كانت الكاميرون متأخرة بثنائية مقابل هدف وحيد.

ووفقًا لموقع "actucameroun" الكاميروني فإن دولة قطر حرصت على تكريم فينسنت بعد أدائه الرائع، وقامت بإهدائه سيارة "رانج روفر".

يذكر أن تألق أبو بكر مع منتخب بلاده، تسبب في حالة غضب من جماهير ناديه النصر السعودي تجاهه، في ظل تقديمه أداء متواضع منذ انضمامه للفريق.