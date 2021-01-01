لم يسجل مثل هالاند والحكم كان يتصيد له الأخطاء .. الجماهير التركية تعلق على ما قدمه مصطفى محمد

ردود أفعال ما قدمه مصطفى محمد في تعادل جلطة سراي بالدوري التركي

علق مصطفى محمد، النجم المصري المحترف في صفوف جلطة سراي التركي، على المستوى الذي قدمه رفقة فريقه في مباراة فاتح كاراجومروك، ضمن منافسات دوري السوبر التركي.

مصطفى محمد شارك في تعادل جلطة سراي أمام فريق فاتح كاراجومروك، بالجولة 34 ضمن منافسات دوري السوبر التركي، حيث سجل هدفًا وتم اتخاذ قرارًا بإلغائه بداعي لمس الكرة باليد لزميله ريان بابل.

مصطفى قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "اليوم سجلت هدفًا ولم يتم احتسابه، أحيانًا تحدث مثل هذا الأمور بكرة القدم، وأتمنى أن أسجل هدفًا في المباراة القادمة".

النجم المصري تابع: "الفريق قاتل من أجل تحقيق الفوز وهذا لم يحدث، المباراة كانت صعبة، وسنقاتل حتى آخر ثانية من أجل تحقيق البطولة، ولن نتخلى عن هذا الأمر".

مهاجم جلطة واصل: "كان من الصعب أن نلعب آخر الدقائق بـ10 لاعبين فقط، وأتمنى أن نعوض التعثر خلال المباريات المقبلة".

وكانت جماهير جلطة سراي قد تفاعلت بما قدمه مصطفى محمد في مباراة اليوم أمام فريق فاتح كاراجومروك، حيث أبدى البعض اعتراضه على تغييره بالدقائق الأخيرة، والبعض الآخر على القرارات التحكيمية.

مصطفى يلغى له هدفًا في تعادل جلطة سراي أمام كاراجومروك بالدوري التركي

ونستعرض أبرز ردود الأفعال حول ما قدمه مصطفى خلال المباراة..

Her maç Falcao'yu oynatmak adına erkenden Mostafa Mohamed'i oyundan alıyoruz bu maç tam ihtiyacımız varken Mostafa Mohamed oyundan çıkıyor ama Falcao'yu almak yerine Babel'i forvette tutuyoruz — MMY (@19yldrm05) April 10, 2021

نقوم بإخراج مصطفى محمد مبكرًا في المباراة، لكي يلعب فالكاو في كل مباراة، هذه المباراة فقد عندما نحتاج لخدماته يغادر مصطفى محمد، بدلًا من أخذ فالكاو، نحافظ على بابل في مركز المهاجم.

Gol lazımken Mostafa Mohamed'mi cıkıyor 😆😆😆😆 — KARAHAN1905 (@karahan_baskan) April 10, 2021

عندما نحتاج إلى هدف، يتم سحب مصطفى محمد من الفريق

مصطفى محمد لم يسجل أهدافًا مثل هالاند

Mostafa Mohamed'in dirsegine anında sarı kart ama adam Yedlin'in ayağını kırmaya çalışsın hiçbir şey gösterme.

Ali Palabıyık ya kötü niyetlisin ya da kötü hakemsin, her halükarda kötüsün! — Şevval adataş (@AdatasSevval) April 10, 2021

بطاقة صفراء على الفور بعد "كوع" مصطفى محمد، ولكن دع الرجل يكسر قدم لاعب جلطة سراي ولا تظهر شيئًا، الحكم إما خبيث أو سيء، وعلى كل حال فهو سيء.