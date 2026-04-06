لم يستطع إلجين هاتو كبح دموعه بعد المخالفة التي كلفت أياكس خسارة نهائي كأس المستقبل

خرج فريق أياكس تحت 17 عامًا من بطولة «فوتشر كاب». خسر فريق ستان بيل في نصف نهائي البطولة بنتيجة 1-2 أمام فريق الشباب التابع لريال مدريد.

بعد أن نجح أياكس في تجاوز مرحلة المجموعات في البطولة المصغرة يوم عيد الفصح، سارت الأمور بشكل سيئ بعد ظهر يوم الاثنين في ملعب "دي توكست". وتأخر فريق أمستردام في النتيجة مبكراً بعد ركلة جزاء سهلة بعض الشيء.





في الشوط الثاني، عاد أياكس إلى المباراة. سدد لوكا دي بات من مسافة بعيدة الكرة في ظهر دنزل داركو ورأى الكرة تتجه إلى المرمى: 1-1.

بعد التعادل بوقت قصير، تلقى أياكس ضربة قوية أخرى. قام جيرين فان لون بتدخل قوي في وسط الملعب، مما أدى إلى طرده على الفور من قبل الحكم.

مع عشرة لاعبين مقابل أحد عشر، تولى ريال مدريد زمام المبادرة. حصل الإسبان على بعض الفرص الكبيرة، لكنهم في النهاية احتاجوا مرة أخرى إلى ركلة جزاء للتسجيل.

إلجين هاتو، البالغ من العمر 15 عامًا فقط، والذي قدم أداءً قويًا للغاية في البطولة حتى ذلك الحين، أسقط خصمه بشكل غير مقصود قبل صافرة النهاية مباشرة. لم يضيع ركلة الجزاء، مما أدى إلى فشل أياكس في الحفاظ على لقب العام الماضي.

في المباراة النهائية، يواجه ريال مدريد بعد ظهر اليوم فريق Future United أو RSC Anderlecht.