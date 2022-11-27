لم يسبق الأخضر أحد .. حدث فريد في مواجهة السعودية والمكسيك

المنتخب السعودي يلتقي بالمكسيك في 30 من الشهر الجاري

مباراة مصيرية يخوضها المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي في 30 من الشهر الجاري، في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

الأخضر يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع الأرجنتين، أما المكسيك فتتذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة، وتحل بولندا في الصدارة بأربع نقاط.

تعد مواجهة السعودية أمام المكسيك هي المباراة رقم 19 في تاريخ الأخضر في المونديال، ولم يشهد تاريخ مواجهات المنتخبين هزيمة المكسيك قط، خلال خمس مباريات، لُعبت بين عامي 1995 و1999.

خلال الـ19 مباراة، لم يسبق أن واجهت السعودية أي منتخب أكثر من مرة، وهي أطول سلسلة لعبها منتخب في البطولة دون أن يواجه أي منتخب مرتين.

يذكر أن مونديال 2022 يشهد المشاركة السادسة للأخضر في نهائيات كأس العالم، بعد أعوام 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.