"لم يحن الوقت للسخرية منه، فهو لاعبنا وسنحميه'' .. توخيل يدافع عن لوكاكو

يعتقد توماس توخيل أن معاناة روميلو لوكاكو في تشيلسي تظهر أوجه تشابه مع الإخفاقات السابقة في النادي، بما في ذلك ما حدث مع فرناندو توريس وأندري شيفتشينكو.

وشارك المهاجم البلجيكي في مباراة تشيلسي الأخيرة أمام كريستال بالاس، وحقق لوكاكو 7 لمسات فقط للكرة في تلك المباراة، وهو الرقم الأسوأ في تاريخ اللعبة منذ عام 2003.

فتحدث توخيل المدرب الألماني لفريق تشيلسي عن المستوى الذي ظهر به روميلو، موضحًا أن ما يمر به البلجيكي ليس بجديد على مهاجمي تشيلسي التاريخيين.

توخيل يدافع عن لوكاكو

تحدث توخيل مستعجبًا حول ما قدمه لوكاكو قائلًا: "ماذا افعل. لا أعرف، علينا التعامل مع هذه الحالة، البيانات متوفرة وتتحدث اللغة التي لم يكن فهمها في لعبتنا".

وواصل: مع المهاجمين، يمكن أن يكون الأمر على هذا النحو عندما يفتقدون إلى الثقة. لم يحن الوقت للسخرية منه، فهو لاعبنا وسنحميه''.

وأضاف: "هناك تاريخ من المهاجمين الذين يعانون في تشيلسي، فمن الواضح أنه ليس أسهل مكان للعب، ولست متأكدًا من سبب ذلك".

وأردف: "يُنظر إلى تشيلسي على أنه فريق دفاعي وبدني يتمتع بسلوك تنافسي قوي ونطلب الكثير من المهام الدفاعية لمهاجمينا".

بينما استمر توخيل في التأكيد على أنه يعتقد أن لوكاكو هو "جزء من الحل'' لإيجاد أفضل مستوى لتشيلسي قبل أسبوع هام يتضمن مباراة الذهاب من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا مع ليل، ونهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع ليفربول.

فتشيلسي الذي دفع مبلغًا قياسيًا يبلغ 97.5 مليون جنيه إسترليني لإعادة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى ستامفورد بريدج في الصيف، يطمح في أن يستعيد البلجيكي مستواه حتى يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم.

ماذا عن تاريخ تشيلسي مع المهاجمين؟

كان هرنان كريسبو أول مهاجم يتم جلبه بأموال روسية بعد شراء رومان أبراموفيتش للنادي اللندني، مقابل 16.8 مليون جنيه إسترليني.

وانضم بعده مهاجم ميلان التاريخي أندري شيفتشينكو بصفقة بلغ قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني، وكلف ضم فرناندو توريس 50 مليون جنيه إسترليني في شتاء 2011.

ونجح الإسباني في تحقيق 45 هدفًا في 172 مباراة في تجربة كانت موضع شك في غرب لندن.

فيما تكلف ألفارو موراتا أكثر من ذلك، حيث كان رقمًا قياسيًا للنادي آنذاك برقم بلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، لكنه يكافح الآن لعمل أي نجاح في مسيرته مع يوفنتوس.

أما تيمو فيرنر المنضم قبل لوكاكو بموسم فقد كلف النادي 47.5 مليون جنيه إسترليني، ولم يحقق الألماني أي نجاحات تذكر حتى الآن.

لذا فإن صراعات لوكاكو الهجومية في ستامفورد بريدج ليست جديدة على البلوز كما أوضح توخيل.

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